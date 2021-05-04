Bakan Akar Libya'da: Yapılan emekler bir noktaya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan'ın da yer aldığı programda, Akar, personele hitap etti.

Tek Libya'dan yana olduklarını söyleyen Akar, şunları kaydetti:

"Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar."

Gelecek dönemde yapacakları daha çok işin bulunduğunu, bu nedenle herhangi bir zafer sarhoşluğuna ve rehavete kapılmadan aynı şekilde hassasiyetle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak, her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Burada Kara Harp Okulundaki masum 26 gencin katledilmesini, Tarhuna'daki toplu mezarları unutmadık, unutmayacağız. Diğer taraftan hayatın bir an önce normalleşmesi, EYP ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dahil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dahil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Libya'da Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakanlığındaki Milli Birlik Hükümetinin esas olduğunu, bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini belirten Akar, aralık ayında yapılacak seçimlere kadar Libya'da sükunetin devam etmesi için gayret göstereceklerini aktardı.

Akar, "Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta ikili görüşmelerinin ardından mevkidaşı Necla el-Menguş'la dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, güçlü bir heyetle yapılan bu ziyaretin amacının kardeş Libya'ya, Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) Türkiye'nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya’nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus’a saldırılar karşısında Libya’nın meşru hükümeti bazı ülkeleri biz dahil, davet etti. Bu çağrıya sadece Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi."

Ankara'da Libya'dan gelen heyetle 12 Nisan'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nda mutabakat zaptlarına ve anlaşmalara sadık kalındığını teyit ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Görev başındaki hükümetin tüm Libya'ya ve Libya halkına destek götürme çabaları var, Türkiye olarak bunları destekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke arasında bulunan deniz yetki alanları anlaşması ve bundan sonra atacakları adımları da ele alma fırsatları olduğunu belirtti.

Ekonomik iş birliği ve Libya'daki yatırımlar ile ikili ticaret ilişkilerini de görüştüklerini, Türk özel sektörünün Libya'ya tekrar dönmesi konusunu değerlendirdiklerini, bu konuda birlikte çaba sarf ettiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, 2021'de aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin ikincisini ve Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşını haziran ayının ikinci haftasında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

"Yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması için iş birliği yapmak istiyoruz"

Libya Dışişleri Bakanı Menguş ise Türkiye'nin son süreç boyunca Libyalıların yanında durduğuna ve istisnai bir destek verdiğini belirtti.

Menguş, "Tüm zorluklara rağmen bu sürede büyükelçiliğini açık tutması, Libya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerine devam etmesi ve Libya ile Türkiye arasında uçuşların sürmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin katkısının önemini vurguluyoruz." diyen Menguş, Berlin Konferansı'ndan çıkan sonuçlar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının tümünün uygulanması için karşılıklı dayanışma çağrısı yaptı.

Menguş, şöyle devam etti:

"Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de (Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Menguş ayrıca, "Türkiye ile aramızdaki nitelikli ekonomik ilişkilerimizi iki ülkenin meşru çıkarları bağlamında geliştirme isteğimizi vurguluyoruz." diye ekledi.