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Bakan Akar Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gittiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gittiğini duyurdu.

Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Akar, Libyalı yetkililerle görüşecek ve eğitim, yardım, danışmanlık unsurunu ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.