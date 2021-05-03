Bakan Akar Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gittiğini duyurdu.

Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Akar, Libyalı yetkililerle görüşecek ve eğitim, yardım, danışmanlık unsurunu ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.