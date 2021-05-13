Bakan Akar: Pençe operasyonlarında 105 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Akar, 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise toplam 1056 olduğunu açıkladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ramazan ayının son iftarını Hatay'da hudut kartalları ile yaptı.

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti.

Karakola gelişinde alay komutanından hudut tekmili alan Akar, karakol komutanına Türk Bayrağı hediye etti. Karakolda görevli Mehmetçik ile karavanadan iftar yapan Akar, "Hudut kartalları"nın bayramını kutladı.

Hudutların ve halkın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakarca mücadele ettiğini aktaran Akar, hudut birliklerinin kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede kazanılan önemli başarılara dikkati çeken Akar, "Kaçakçılıkla mücadele konusunda da yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Hudut hattında alınan önlemlere de değinen Akar, bunun daha da artırılacağını ifade etti.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi bölgedeki teröristler"

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile iftarın ardından Şırnak'a geçti. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından, Pençe Şimşek'in sevk ve idare edildiği 23. Piyade Tümen Komutanlığının harekat merkezine gelen Akar, burada sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok." diye konuştu.