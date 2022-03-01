Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği, bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.