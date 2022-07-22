Bakan Akar, tahıl sevkiyatının ayrıntılarını açıkladı

Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki limanlarında bulunan tahılı, güvenli bir şekilde gemilerle ülkeden çıkaracak anlaşma Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, sevkiyatın detaylarını açıkladı.

Ukrayna'dan gemilerin emniyetli bir şekilde giriş ve çıkışlarının kontrol edileceğini belirten Akar şu ifadeleri kullandı:

"Burada bizim Ukrayna limanlarından sevkiyatın yapılmasıyla ilgili bizim gemilerimizim olduğu 3 liman var. Diğerlerinin buradan emniyetli şekilde adreslere gitmesi söz konusu. Bir plan dahilinde gemiler emniyetli şekilde Ukrayna limanlarından girişlerini, çıkışlarını takip edeceğiz.

Güvenli rotalar üzerinde sevkiyat

Ülkelerle birlikte güvenli rotalar belirlenecek. Bizimle alakalı diğer önemli konuda Türkiye ile alakalı. Boğazların giriş ve çıkışları öncesinde Türkiye tarafından kontrolü sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek. Faaliyetin sürekliliği için zaman kısıtlaması yapılmadı."