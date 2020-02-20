Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun

20 Şubat 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi mutabakatına uysun.

- Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.

- Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

- Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak.

- Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız.

- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.

- Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır.

- (Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi? sorusu) Rusya'nın bu konuda karışmamasıyla bu sorun aşılır.

- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor.

- Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi.

- Mehmetçiğin can güvenliği için tüm önlemler alındı.

- "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız.

- Türkiye geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak bir şekilde, uluslararası sahada iddiası, yeri olan bir ülke.

- ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

- ("ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusuna) Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir.

- "Türkiye yüzünü yeniden ABD'ye dönüyor mu?": Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak bakımından çeşitli temaslarımız var. Rusya'yla, İran'la, Çin'le görüşmelerimiz var. Bizim eksenden kayma gibi bir durumumuz yok. Kimse de bizi ittirmesin dışarıya doğru.

- Oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Alamazsınız, aldınız imzalayamazsınız, imzaladınız getiremezsiniz, getirdiniz açamazsınız dediler. Cumhurbaşkanımız cevaplarını verdi. S-400'ler faaliyete geçecek.