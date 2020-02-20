Bakan Akar: Taraflar Soçi mutabakatına uysun
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Soçi mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi mutabakatına uysun.
- Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.
- Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz.
- Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak.
- Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız.
- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.
- Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır.
- (Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi? sorusu) Rusya'nın bu konuda karışmamasıyla bu sorun aşılır.
- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor.
- Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi.
- Mehmetçiğin can güvenliği için tüm önlemler alındı.
- "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız.
- Türkiye geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak bir şekilde, uluslararası sahada iddiası, yeri olan bir ülke.
- ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.
- ("ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusuna) Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir.
- "Türkiye yüzünü yeniden ABD'ye dönüyor mu?": Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak bakımından çeşitli temaslarımız var. Rusya'yla, İran'la, Çin'le görüşmelerimiz var. Bizim eksenden kayma gibi bir durumumuz yok. Kimse de bizi ittirmesin dışarıya doğru.
- Oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Alamazsınız, aldınız imzalayamazsınız, imzaladınız getiremezsiniz, getirdiniz açamazsınız dediler. Cumhurbaşkanımız cevaplarını verdi. S-400'ler faaliyete geçecek.