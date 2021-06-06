Bakan Akar, terörle mücadele bilançosunu açıkladı

Türkiye'nin teröre karşı yürüttü mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğine dikkat çekti.

"Başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmek mecburiyetimiz var. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Akar, mücadelenin başarıyla sürdüğünü aktardı.

24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildiğini söyleyen Akar, "Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları da planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.