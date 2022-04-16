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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüşen Bakan Akar, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi ve Türk vatandaşları ile sivillerin tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Akar, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşmasının sağlanması konularını dile getirdi.

Hulusi Akar ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

 

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