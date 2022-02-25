Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Reznikov ile görüşme

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin, Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.