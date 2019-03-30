Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında

30 Mart 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, denetlemeleri sırasında Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını da yaptı.

Çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar, "Doğu’da, Güneydoğu’da, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu." diye konuştu.

TSK tarafından Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü elebaşılarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na değinen Bakan Akar, "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşılarına büyük zarar verildi. Bu, devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun, ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu, devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Planlarımız hazır"

Münbiç’teki terör hedeflerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse... Daha önceki operasyonlar birer örnek.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım."

Akar, TSK’nin tek hedefinin teröristler olduğunu bir kez daha tekrarlayarak, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım." dedi.

"Her zaman mağdur ve mazlumun yanındayız"

Bakan Akar, Türkiye’nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını vurguladı.

"Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye, onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz." diyen Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri, hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege’de, Doğu Akdeniz’de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye müsade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir."

İdlib'e yönelik imzalanan muhtıra ile oradaki Suriyelilerin yeni bir trajedi ve felaketi yaşamasının önüne geçildiğini belirten Akar, "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.