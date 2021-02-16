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Bakan Akar ve Soylu’dan siyasi partilere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele ve Gara katliamı ile ilgili ilk ziyareti CHP’ye yapacak. İki bakan daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçecek.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşecekler.

Terörle mücadele ve Gara katliamı ile ilgili bilgi verecek olan Akar ve Soylu ilk ziyaretini saat 12.00’de CHP’ye yapacak. İki bakan daha sonra saat 14.00’te İYİ Parti Genel Merkezi'ne gidecekler.

Bakan Akar ile Soylu, bugün Meclis Genel Kurulu’nda da konuyla ilgili bilgi verecekler.

 

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