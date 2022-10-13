Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO karargahında Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.
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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos’un NATO Karargâhında gerçekleştirdikleri görüşmeden görüntüler…https://t.co/Drt3jaTZPp#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/mIAKDYwggh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022
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