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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de NATO karargahında Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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