Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

21 Kasım 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündem ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız." dedi.

Bakan Akar, harekat kapsamında, 4300 kilometrekarelik alanın ve 600 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildiğini belirtti.

"1200 civarında terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatlarını değerlendiren Akar, "Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

"Doğu Akdeniz ve Ege’de haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz"

Akar, "Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz." dedi.

"Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada dalgalanmasına asla engel olamayacak"

Bakan Akar, KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin, "En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi."

"HİSAR önümüzdeki yıldan itibaren kullanılmaya başlanacak"

Akar, "TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak." dedi.

Kaynak: AA