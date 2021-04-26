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Bakan Akar'dan Biden'a tepki

Bakan Akar, "ABD Başkanı'nın sözleri, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "​ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." ifadesini kullandı.

"Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ​Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez." diyen Bakan Akar, "Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir." şeklinde konuştu.

 

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