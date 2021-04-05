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Bakan Akar'dan bildiri tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Bakan Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır."

 

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