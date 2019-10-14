Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İyi Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti

14 Ekim 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret ederek TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirecek.

Bakan Akar, bugün saat 12.30’da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. Akar’ın saha sonra da saat 16.30’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği belirtildi. Bir süredir rahatsız olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün siyaset gündemine döneceği aktarıldı. Akar’ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği bildirilirken görüşmenin saati hakıında bilgi verilmedi.