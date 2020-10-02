Bakan Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Ateşkes çağrıları samimi değil
Milli Savunma Bakanı Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." açıklamasında bulundu.
Akar, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.
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Kaynak: AA