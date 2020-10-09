Bakan Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması

09 Ekim 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği İtalya'da mevkidaşı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde, güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.

Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıyor.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye'nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırıyor.

Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdürecek, BMGK'nin ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı destekliyor.

Ateşkesin ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan'a verilen desteklerin kesilmesi ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi önemli.

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Kaynak: Reuters