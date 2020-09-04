Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar." dedi.
Bakan Akar, "NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanımızla görüşmesi akabinde askerler arasında görüşme başlaması konusunda girişim var, bunları destekliyoruz." ifadesinde bulundu.
Kaynak: AA