Bakan Akar'dan F-16 tedarikiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedariki ile ilgili, "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." dedi.

Akar, Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma konusunda ise, "NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar." değerlendirmesinde bulundu.