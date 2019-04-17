Bakan Akar'dan F-35 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesini ilişkin soruları yanıtladı.
Görüşmelerin olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirten Akar, F-35 savaş uçağı projesinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
"Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk."