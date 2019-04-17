Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

17 Nisan 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesini ilişkin soruları yanıtladı.

Görüşmelerin olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirten Akar, F-35 savaş uçağı projesinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk."