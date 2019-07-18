Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

18 Temmuz 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin, "F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin F-35 programına yönelik kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğuna dikkati çekti.

Akar, şunları söyledi:

"2000’li yılların başından beri yoğun bir şekilde sürdürülen Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHFSS) tedarik çalışmalarımıza stratejik ortağımız ABD’nin vermiş olduğu yanıtlar maalesef geç ve tatmin edici olmaktan uzak kalmıştır. Bu çerçevede S-400 UMBHFSS’nin alımı bir tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluğa dönüşmüştür. F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır.

ABD'deki basiretli ve makul söylemlerin yanı sıra yapılan bir kısım açıklamalar, tek taraflı ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır. F-35 programından çıkarılmamız, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek, stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır."

Kaynak: AA