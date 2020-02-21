Bakan Akar'dan İdlib’de görevli personele mesaj

21 Şubat 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde incelemelerde bulundu. Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizden konuştu. Sahadaki Mehmetçikten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki incelemeleri kapsamında 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ni de ziyaret etti.

Harekat Merkezi’ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı brifing alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizle görüştü. Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar'ın sözlerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız." karşılığını verdi.

Bölgedeki personel, Bakan Akar’a, mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladıkları yönündeki tespitleri aktardı.

Harekat Merkezi'ndeki personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Şu anda yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğe güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız; ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur, biz de aynı şekilde ister Suriye’de ister Irak’ta ister Libya’da, masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz."

Vatanı ve milleti için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, sözlerini "Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA