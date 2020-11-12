Bakan Akar'dan Karabağ açıklaması: Türkiye hem masada hem sahada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" dedi.