Bakan Akar'dan parti liderlerine ziyaret

24 Haziran 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Akar ile Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akşener ile Akar, İYİ Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı.

Türkkan, burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA