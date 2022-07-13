Bakan Akar'dan tahıl toplantısı açıklaması

Bakan Akar, toplantıda ele alınan konularla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı.

Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."