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Bakan Akar'dan tahıl toplantısı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bakan Akar, toplantıda ele alınan konularla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı.

Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."

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