Bakan Akar'dan Ukrayna açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirterek, "Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir." ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna-Rusya gerginliğini yakından takip ettiklerini belirtti.