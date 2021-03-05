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Bakan Akar'dan yaralı askerlerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."

 

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