Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

26 Ocak 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilerin, yeni askerlik sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."

Kaynak: AA