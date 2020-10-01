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Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısını değerlendirdi

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." dedi.

Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısını değerlendirdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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