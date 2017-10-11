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Bakan Albayrak Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor.

Bakan Albayrak Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor.

CANLI YAYIN:

Albayrak’ın konuşmasından satır başları:

Türkiye büyümeye devam ediyorsa enerjide bağımlılığı minimuma indirmesi gerekir. Bunun sac ayaklarından birisi üçte iki yerlilik. Geçtiğimiz yıl yüzde 49'ları bulduk. Bu sene hakikaten barajlarımızdaki seviye geçen yılın yarısı olmasına rağmen toplam üretim olarak (yerlilik) artacak. En büyük artışı yaşayacağız bu yıl.

Rüzgar ve YEKA için şu anda 2,300 MW'lık bekleyen bir portföy var. Bu konuda kısa sürede adım atacağız.

Türkiye sıkıntılı bir coğrafyada bulunuyor. Hedef enerjide çeşitliliği artırmak.

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