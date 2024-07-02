Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Bir haftada 42 göçmen kaçakçısına tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bir haftadır devam eden ve 'Kalkan-25’ adı verilen göçmen kaçaklığı operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, bir haftada göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek "Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" diye yazdı.

Bakan şunları kaydetti: "Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı."