Bakan Bayraktar: Amerika’dan alınacak gaz, Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz olacak

Bakan Bayraktar, AK Parti Samsun İl Başkanlığı 95. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, muhalefetin, Amerika ziyaretiyle ilgili bir sürü şey uydurduğunu ifade ederek, "Bunların zihniyeti biliyorsunuz; kendi belediyelerindeki yolsuzlukları, yabancı ülkeler, batılı ülkeler kendilerine bu anlamda destek olmadıkları için onları şikayet ediyorlar. Siyasinin ezikliğin kompleksi bir ifadesi. Ne oldu?

Hiç onların dediği gibi bir şey olmadı. Amerika'da gayet güzel görüşmeler oldu. Enerji alanında yaptığımız anlaşma şu; 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı? Var. Bunu bir yerden almam lazım. Nereden alırsınız? Güvenilir bir kaynaktan alacaksın. En önemlisi ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alıyorum. Bugün Amerika'dan alacağımız enerji, 2027 yılından başlayıp önümüzdeki 17- 18 yıl devam edecek. Türkmenistan’dan sonra en ucuz gaz olarak ülkemize gelecek" diye konuştu.