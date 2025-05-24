Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük’te düzenlenen AK Parti Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Enerjiden sanayiye, dışa bağımlılıktan nükleer yatırımlara kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Bayraktar, Kardemir’in Türkiye’nin sanayi kalkınmasındaki rolünün altını çizdi.

Bayraktar ayrıca Karadeniz ve Gabar’daki enerji projelerine, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ve enerji arz güvenliğine yönelik atılan adımları da detaylandırdı.

“Kardemir Türkiye'nin sanayi temelidir”

Karabük’le gönül bağı kurduklarını dile getiren Bakan Bayraktar, Kardemir’in Türkiye için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:

“Karabük, Türkiye'nin temel taşı. Türkiye bugün sanayide, ihracatta bu noktaya geldiyse, bunda Kardemir’in payı büyük. Kardemir, çelik üretiminde sadece bir sanayi kuruluşu değil, aynı zamanda bir vizyonun, kalkınmanın simgesidir. Türkiye'nin gücü Kardemir’den, Karabük’ten geliyor. Kardemir gözbebeğimiz, onu gözümüz gibi korumamız gerekiyor.”

Enerji güvenliği vurgusu: “Kesintiler hayatı felç eder”

Enerjiyi bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirten Bayraktar, Avrupa’da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Enerji olmadan hayat olmaz. Avrupa’da yaşanan kesintiler milyonlarca insanı etkiledi. Bugün yerli otomobilimiz TOGG’dan sosyal medya altyapısına kadar her şey elektrikle çalışıyor. Sanayimizin çarklarının dönmesi için enerji şart. Bu nedenle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız.”

“Karadeniz’deki gaz tüm konutlara 3,5 yıl yeter”

Sakarya Gaz Sahası’nda yapılan keşiflerin Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olduğunu kaydeden Bayraktar, geçtiğimiz hafta açıklanan yeni doğalgaz keşfine de değinerek şöyle konuştu:

“Yeni keşifle 75 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaştık. Bu, Türkiye’deki tüm konutlara 3,5 yıl yetecek miktarda bir kaynağa denk geliyor. 29 Mayıs’ta Karadeniz üretimini iki katına çıkaracak yüzer üretim platformu İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos’a ulaşacak.”

Gabar’da 81 bin varil üretim kapasitesi

19 Mayıs’ta Gabar’da düzenlenen programa da değinen Bayraktar, bölgede gelinen noktayı şöyle özetledi:

“Terörden temizlenen Gabar’da bugün 100’ün üzerinde kuyudan 81 bin varil üretim yapılıyor. Türkiye'nin en kaliteli petrolü burada üretiliyor. Bu başarı, terörden arındırılan bölgelerin nasıl ekonomiye kazandırıldığının en net örneğidir.”

Akkuyu’da dört reaktör inşaatı sürüyor

Nükleer enerjideki gelişmelere de değinen Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Akkuyu’da dört reaktörün inşası devam ediyor. Bu proje Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı. 2028’e kadar dört reaktörü de devreye almayı planlıyoruz. Akkuyu, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.”

Bayraktar, tüm bu yatırımların Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda atılmış stratejik adımlar olduğunu vurgulayarak, hem konvansiyonel hem de yenilenebilir enerji alanındaki projelerin kararlılıkla süreceğini belirtti.