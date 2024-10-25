Bakan Bayraktar: Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı

Bakan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi.

Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.