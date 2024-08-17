Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğalgaz 6 milyon metreküpe çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bayraktar, Türkiye ekonomisinin 2002'de 250-260 milyar dolar olduğunu, bugün gelinen noktada 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

'Beş değil 81 kentte doğalgaz var'

Türkiye'de enerji alanında sağlanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde doğalgaz vardı. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki 72 milyon nüfusa şu anda doğalgaz erişimi mevcut. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dedi ki 'Bu çevreci, şehirlerimizin havasını düzelten, konforlu, rahat yakıtı evlerimize mutlaka götürmemiz lazım.' dedi. Bu hedef doğrultusunda biz çalıştık." dedi.

'15 yıllık gazı karşılayacak'

Sakarya Gaz Sahası'nda tarihin en büyük doğalgaz keşfini yaptıklarını, 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin yapıldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin en az 15 yıl doğalgazını tek başına karşılayacak bir gazı orada keşfettiklerini kaydetti.

Bayraktar, ortaya konulan stratejik adımların ve icraatların temel hedefinin, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bir rekora imza attık. 21 Ağustos 2020'de keşif müjdesini verdikten yaklaşık 2,5-3 yıl içerisinde Karadeniz'deki gazı Filyos'ta karaya çıkarıp 170 kilometre mesafeden taşıdık ve orada o gazı inşallah sönmemek üzere yaktık. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Artık Türkiye'de doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2,6 milyonu doğal gazını Karadeniz'de Sakarya'da ürettiğimiz doğalgazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkaracağız.

'Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye'

Bir başka haberim var sizlere. Yine Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız."