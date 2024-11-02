Bakan Bayraktar: Türkiye olarak doğal gazımızı kendimiz üretir hale geldik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep ziyareti sırasında, Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmelerini ve doğal gaz üretimindeki başarısını vurguladı. Bayraktar, Türkiye'nin kendi doğalgazını üreten bir ülke haline geldiğini belirterek, Karadeniz ve Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmalarından önemli sonuçlar alındığını söyledi.

“Türkiye vizyonu için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalara değindi. Türkiye’nin enerji taleplerinin giderek arttığını belirten Bakan, 2002 yılından itibaren doğal gaz altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve artık birçok ilde doğrudan enerji üretiminin mümkün olduğunu vurguladı.

Karadeniz’deki doğal gaz sondaj çalışmaları neticesinde bugüne kadar üç milyon haneye doğal gaz sağlandığını kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin Gabar’da elde ettiği yüksek kaliteli petrol ile enerji sektöründe daha bağımsız bir konuma geldiğini ifade etti. Bayraktar, “Artık doğal gazı ithal ederek değil, bizzat üreterek sağlıyoruz” diyerek enerjide bağımsızlık hedefine olan inancını belirtti.