Bakan Bayraktar: Türkiye, tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervine sahip
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de keşfedilen nadir toprak elementleri rezervinin, Türkiye'yi bu alanda dünyada söz sahibi yapacağını belirtti. "Tek sahada dünyanın en büyük ikinci rezervine sahibiz" diyen Bayraktar, bu kaynağın savunma sanayisinden nükleer teknolojiye kadar birçok alanda stratejik katkı sunacağını vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu nadir toprak elementleri rezervinin stratejik önemine dikkat çekti. Bayraktar, X platformundaki paylaşımında, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak"
Bakan Bayraktar, videolu paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:
"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."
Geleceğin hammaddesiyle; enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 11, 2025
Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir’in bereketli topraklarında artık teknoloji… pic.twitter.com/wgnB9NbfXW