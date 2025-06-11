Bakan Bayraktar: Türkiye, tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervine sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu nadir toprak elementleri rezervinin stratejik önemine dikkat çekti. Bayraktar, X platformundaki paylaşımında, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak"

Bakan Bayraktar, videolu paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."