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Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra - Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih dünyaya gözlerini açtı.

Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Albayrak mesajında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

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