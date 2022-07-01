Bakan Bilgin: EYT ile ilgili çalışmalarımız da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti açıklamasından sonra Haber Global Televizyonunda soruları yanıtlayan Bilgin, üsgari ücretin artılmasından sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'te görüşülmekte olduğunu belirtti. Bilgin, geri kalan düzenlemeleri de programlarına aldıklarını söyledi.

Asgari ücretteki artış yüzde 95'e ulaştı

Asgari ücretteki artışın yılbaşında yapılan zamla birlikte yüzde 95'lik bir orana ulaştığını kaydeden Bilgin, "Enflasyonist ortamda emekçileri koruyan bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bilgin, kamuoyunun merak ettiği düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, hükümetin önünde bundan sonra çözülecek ilk sorunun 'sözmeşmeli personelin' durumu olduğunu ifade etti.

EYT ile ilgili çalışmalarımız da var

Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin gündemlerinde olup olmadğıyla ilgili ise, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." ifadeseni kullandı.

Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.