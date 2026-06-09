Bakan Bolat duyurdu: İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıklar tam
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gaziantep'te düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" programında konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2030'lu yılların başı için 10 milyar dolarlık hedef belirlendiğini açıkladı.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
• Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması.
• İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz
• Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik.
• Suriye, kısa bir sürede iç barışını sağlamış, toprak bütünlüğünü tesis etmiş ve siyasi açıdan istikrarlı bir sürece başlamıştır.
• Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor.
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