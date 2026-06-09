Bakan Bolat duyurdu: İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıklar tam

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yeni dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'te düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" programında konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2030'lu yılların başı için 10 milyar dolarlık hedef belirlendiğini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması.

• İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz

• Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik.

• Suriye, kısa bir sürede iç barışını sağlamış, toprak bütünlüğünü tesis etmiş ve siyasi açıdan istikrarlı bir sürece başlamıştır.

• Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor.

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