Bakan Bolat: Gazze için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir

Bakan Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi ve Gazze’de barışın sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında Emine Erdoğan’ın çağrısına destek veren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Melania Trump’a gönderdiği mektupta Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çekmesini yürekten destekliyorum. Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze’de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi elzemdir.”