Bakan Bolat Siirt'te konuştu: 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik büyümesi ortalamayı aşacak'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'te düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı"na katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Siirt Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini belirtti. Bakan Bolat ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere gelişme ve kalkınmanın çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini de ifade etti.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu hızlı şekilde kalkınacak"

Bakan Ömer Bolat, Terörsüz Türkiye projesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranına sahip olacağını kaydetti:

"Terörden yaklaşık 40 yıllık acılar ve yıkımdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın MHP Genel Başkanının başlattığı ve dalga dalga bütün Türkiye'nin benimsediği Terörsüz Türkiye projesiyle hem milli birlik ve kardeşliğimiz güçlenecek hem de başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere gelişme ve kalkınma çok hızlı bir şekilde yükselecek. Doğu ve Güneydoğu inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ekonomik büyüme oranlarına sahip olacak."

Siirt Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini de kaydeden Bolat, terörle mücadele ve kalkınmanın yanında özellikle esnaf ve şirketlerin gelişmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerine çağrı

Bakan Ömer Bolat ayrıca, kadın kooperatiflerine şöyle çağrıda bulundu:

"Başta kadın kooperatifleri olmak üzere kooperatiflerimize destek amacıyla KOOP-DES diye bir projemiz var. Kadın kooperatiflerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Başvurularınızı yapınız. İşe başlarken 1 milyon lira hibe desteği veriyoruz. Fuarlara katılım anlamında da bir yıllığına bir kereye mahsus 160 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz."

"İstihdamda önemli bir sıçrama yapıldı"

Bolat, Doğu ve Güneydoğu'nun 6. bölge teşvikleriyle istihdamda önemli bir sıçrama yaptığını da kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yeni çıkardığı yatırım teşvikleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurulan işletmelere 14 yıla kadar işçi işveren SSK primlerini devlet karşılıyor. Niçin? Batıda maliyeti yükselenler bu tarafta daha geniş bir şekilde istihdamları bulabilir, devletten teşvik alır, buranın da gelişmesine katkıda bulunur diye. Bütün bunlar batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle Anadolu'muzun, Trakya'mızın gelişmesi için hükümetimizin yaptıkları çok önemli reformlar ve çalışmalar.

Bizler önce Allah'ın rızasını kazanmak, sonra da aziz milletimizin takdir ve desteğini almak, onların hayatını rahatlatmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek için canla başla çalışıyoruz."