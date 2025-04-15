Bakan Bolat: Türk dünyası medya, reklam ve pazarlama birliği kuruluyor

Türk dünyasında pazarlama, reklam ve medya alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek adına Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde ‘Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK)' imza protokolü tanıtım toplantısı düzenlendi.

TÜREK’in ilk iki yıl boyunca sözcülüğünü Türkiye üstlenecek, ardından Azerbaycan devralacak. Merkez ofisi İstanbul’da kurulacak olan birlik, ilerleyen süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeleri de kapsamayı hedefliyor.

Bakan Bolat, birliğin yalnızca sektör içi dayanışmayı değil, bölgesel iş birliklerini ve küresel rekabet gücünü artırmayı da hedeflediğini belirtti.

Reklam pazarının büyüklüğü 7 milyar euroyu aşıyor

Bolat, 2023 yılı verilerine göre Türk dünyasında reklam pazarının büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Türkiye bu pastada 6 milyar euroyla en büyük payı alırken, Kazakistan 631 milyon euro, Özbekistan 130 milyon euro, Azerbaycan 104 milyon euro, Türkmenistan 112 milyon euro ve Kırgızistan 52 milyon euroluk reklam hacmine sahip.

Kurulan birlik, medya üretimi, kültürel markalaşma, bölgesel tanıtım, reklamcılıkta dijital dönüşüm ve kamu diplomasisi gibi alanlarda ortak aksiyon alınmasını amaçlıyor. Bolat, reklamcılıkta yeşil aklama, karanlık ticaret teknikleri ve sosyal medya pazarlaması gibi yeni nesil uygulamalara karşı tüketici farkındalığını artıracak iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ayrıca, medya ve yapay zekâ laboratuvarları, ortak yayın projeleri, kültürel kampanyalar ve bölgesel marka destek fonlarının da gündemde olduğunu söyleyen Bolat, genç girişimcilere yönelik ortak projeler ve yarışmaların da teşvik edileceğini ifade etti.

Üçlü protokol imzalandı

Toplantının sonunda, Reklam ve Pazarlama İletişim Derneği (REPİD), Açık Hava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ile Azerbaycan merkezli RMİD arasında TÜREK kapsamında üçlü iş birliği protokolü imzalandı.