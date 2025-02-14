Bakan Bolat: Türkiye ve Pakistan birlikte güçlenecek

Bakan Bolat, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Şerif ile birlikte katıldıkları, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin verdiği resmî davette bulunduk. Gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler etraflıca değerlendirildi. Ortak gündemimizde öne çıkan konularımız en üst düzeyde istişare edildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bölge ziyareti kapsamındaki son durağı olan Pakistan’da gerçekleştirilen yoğun program sonunda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların daha ileri bir seviyeye taşınması, yeni fırsatların önünün açılması ve ekonomik iş birliğimizin derinleştirilmesi konusunda ileriye dönük bir yol haritası ortaya konulmuştur.

Türkiye ve Pakistan, birlikte büyüyecek, birlikte güçlenecektir."