Bakan Bolat: Ukrayna ile ticaret hacmi 10 milyar dolara çıkarılabilir

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Ukrayna'da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberlerindeki heyetle Kiev'de verimli görüşmeler yaptıklarını aktaran Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderliğinde somutlaşan işbirliği ruhunu yansıtan görüşmelerimizde, iki stratejik ortak ülke olarak Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Zelenskiy ile görüşmede, Türk müteahhitlik firmalarının savaş öncesinde olduğu gibi savaş döneminde de Ukrayna'nın altyapısının güçlendirilmesine yaptığı katkılardan duyulan memnuniyetin ifade edildiğini vurguladı.

İki ülke liderlerinin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda iç onay süreci ülkemizde tamamlanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna'daki onay sürecinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptık. Tarım alanındaki karşılıklı yatırımlar ve Ukrayna'nın yeniden inşa sürecindeki büyük potansiyele dikkati çektik. Başkan Zelenskiy, görüşmemizde Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa sürede Ukrayna tarafında da onaylanmasını beklediklerini ve bunun ticaret hacmimizi hedeflenen 10 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıyacağına inandığını ve Türk firmalarının yeniden inşa çalışmalarında öncü olacağına dair değerlendirmelerini paylaştı."

"Türk firmaları, Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlayacak"

Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba ile görüşmelerinde, yeniden inşa ve bölgesel kalkınma konularının öncelikli alanlar olduğunu, Türk firmalarının hem ticaret hem de yatırım açısından Ukrayna ile işbirliklerini sürdüreceğini vurguladıklarını ifade etti.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Ukrayna Yeniden İnşa Aracı gibi mekanizmaların ilişkilere ivme kazandıracağını dile getirerek, yeniden inşa projelerine ilişkin yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Bolat, "Ukrayna Başbakanı Denis Şimal ile yaptığımız görüşmede, Türk firmalarının Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda aktif rol alabileceğine ve savaş nedeniyle tahrip olan altyapının kısa sürede yeniden inşa edilmesinde büyük katkı sağlayacağına yönelik ortak inancımızı dile getirdik. Tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliklerinin artırılması konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Görev Gücü Mutabakatı yapılacak"

Bolat, Ukrayna Gagauz Türkleri kanaat liderleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, Gagauz Türklerinin Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde köprü rolünü sürdürmesinin önemini paylaştıklarına dikkati çekerek, resmi temasların yanı sıra Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Gücü Birinci Toplantısı'nda, Türkiye'nin bilgi ve tecrübelerinin Ukrayna ile paylaşılması yönünde verimli değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Toplantıda Ukrayna idarelerinin projelerini sunduğunu, Türk firmalarının da B2B ve G2B toplantılarında başarılı görüşmeler gerçekleştirdikleri bilgisini veren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik projelere katkı sağlamak üzere Ukrayna idareleri tarafından sunumlar yapıldı. Firmalarımızın katılımıyla düzenlenen görüşmelerde Ukrayna ile işbirliklerimizin derinleştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü toplantımız, firmalarımızın Ukrayna'nın istikrarlı ve müreffeh geleceğine duydukları inancın açık bir göstergesi oldu. Bu bağlamda, Ukrayna’nın yeniden inşa sürecine yönelik bir Görev Gücü Mutabakatı'nın yapılmasında mutabık kaldık."

Bolat, Görev Gücü'nün, 2024'te imzalanan "Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücüne İlişkin Uygulama Esasları" doğrultusunda faaliyetlerini sürdüreceğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kiev'de ayrıca, Ukrayna'da yerleşik Türk iş insanlarımızla da buluştuk. Ülkenin ekonomisine ve istihdamına sağladıkları katkıların Türkiye-Ukrayna dostluğunun güçlü göstergesi olduğunu ifade ettik. Ziyaretimiz kapsamında Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Yönetimi İslam Merkezi Mescidi'nde Başkan Zelenskiy'nin katıldığı iftar programına da iştirak ettik. 2024 itibarıyla Ukrayna ile ticaret hacmimiz 6,2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar dahil olmak üzere Ukrayna'daki toplam yatırımlarımız ise 3,5 milyar doları buldu. Kiev ziyaretimizin, iki ülke arasındaki güçlü ticari ilişkilerin, ciddi bölgesel sınamalardan daha güçlü bir işbirliğiyle çıkacağına olan ortak inancımızın ve iki ülke halkının tarihsel bağlarından aldığımız gücün bir göstergesi olduğunu düşünüyorum."