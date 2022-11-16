Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği muhtemelen haftaya Meclise sunulacak

ANKARA (DÜNYA)- TBMM’de açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğinin muhtemelen haftaya Meclise sunulacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ, “Anayasa’nın 24. maddesine eklenecek fıkralar ile 41.maddesinin birinci fıkrasında yapılacak değişikliğe ilişkin hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışı seyahat programları nedeniyle bu kamuoyuyla paylaşılamadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye döndü. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının kuvvet ve muhtemel olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bakan Bozdağ, muhalefetin desteğine ilişkin olarak, “Hazırlığı tamamlanan değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini ben çok yüksek görüyorum. Çünkü yaptığımız şey insan haklarına, hukuk devletinin gereklerine ilişkin son derece önemli bir değişiklik” diye konuştu.

İnsanların kıyafeti nedeniyle bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasının Anayasal güvence altına alındığını kaydeden Bozdağ, şunları söyledi: “Aileyi korumak son derece önemli. Toplumun temeli ve bu konuda vatandaşlarımızın da kahir ekseriyeti müttefiktir zaten. Toplumun önemli bir kesiminin üzerinde ittifak ettiği iki madde de değişiklik geliyor. Siyasi partilerimizde toplumun eğilimlerini dikkate alacaklardır. Zaten şu ana kadar İYİ Parti de, HDP de karşı olduklarına dair bir açıklama yapmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi ‘hazırlık aşamasına yokuz’ dedi. Ama teklif verildikten sonra da bunu değerlendirebileceklerini ifade ettiler. Bu da tabi teklif çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisinin tutumunu gözden geçireceğini gösteriyor. Umuyoruz ki, hem Anayasa Komisyonunda, hem de Genel Kurul da siyasi partilerimizin desteği ile Anayasa’nın aradığı 400 ve üzeri çoğunlukla kabul edilir.”

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının, hiçbir kadının başını açması ve örtmesi şartına bağlanamayacağını söyleyen Bozdağ, “Bir nevi hem başını örten hem de başını açan kadınlarla ilgili son derece önemli bir koruma getirmek. Tek taraflı bir koruma değil. Öte yandan bu Türkiye’de yarına dönük tartışmaları da kaldıran bir şey. Dini inancı sebebiyle başını örten ya da başka bir kıyafet tercihinde bulunmayı da ayrıca garanti altına alan bir değişiklik önerisi. Aile ile ilgili düzenleme ise daha ziyade evlilik birliğinin kimler arasında kurulacağı konusuna açıklık getirmektedir.”