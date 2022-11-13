Bakan Bozdağ: Bankta oturan kadın kalktıktan sonra patlama oluyor

Bakan Bozdağ, patlamanın ne şekilde gerçekleştiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı patlamanın bankta oturan bir kadının yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra gerçekleştiğini söyledi.

Bozdağ, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber olay yerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın olduğu yerde oradaki uzmanlardan dinleme imkanımız oldu. Anlatılanlar çerçevesinde şunu ifade edebilirim. Bir kadın oradaki banklardan birine belli bir süre, 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1-2 dakika sonra orada bir patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında da olanlara bütün Türkiye artık vakıf oldu. Şimdi bununla ilgili takipler devam ediyor. Şu anda kadınla ilgili bütün kayıtlar, veriler inceleniyor. Güvenlik güçlerimiz işin üzerinde."

Şu ana kadar bir ismin belli olup olmadığı sorulan Bozdağ, "İsim şu ana kadar benim bildiğim belli değil ama bir görüntü var. Kadın olduğu belli. Bütün kayıtlar takip ediliyor. Şu anda peşinde olan birtakım görevliler de var. İz süren arkadaşlarımız var. Onlar da konuyu takip ediyorlar." diye konuştu.