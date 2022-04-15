Bakan Bozdağ: Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli hukuka uygun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri konusunda değerlendirmede bulundu.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur." ifadelerini kullandı.