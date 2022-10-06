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Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Çalışma pazartesi tamamlanacak

Bakan Bozdağ, başörtüsünü içeren anayasa çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pazartesi gününe kadar çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsüne ‘anayasal güvence’ konusunda AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından yapılan çalışmaya ilişkin olarak Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede Anayasa hazırlığı çalışmamıza başladık. Pazartesi gününe kadar bu çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz.” dedi.

Bozdağ, Anayasa değişikliği teklifinin birkaç madde olabileceğini belirterek, teklifin MHP ile birlikte hazırlandığını ve ortak imza ile Meclise sunulacağını söyledi.

 

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